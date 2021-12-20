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Роналду пожертвовал футболку с автографом для аукциона 

Роналду пожертвовал футболку с автографом для аукциона  Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пожертвовал футболку на благотворительный аукцион.
Футбол
20 декабря 2021 г. 20:37
Роналду пожертвовал футболку с автографом для аукциона 

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пожертвовал футболку на благотворительный аукцион.

Как сообщает Report, так португалец пытается помочь жителям испанского острова Пальма, входящего в состав Канарского архипелага.

19 сентября на острове началось извержение вулкана. За 88 дней были разрушены более 1 600 строений, пострадали 74 км дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек. Недавно вулкан приостановил видимую активность.

"Даже сила вулкана не сможет сравниться с Пальмой. Моя поддержка прекрасному острову", - написал Роналду на футболке сборной Португалии, переданной на благотворительность.

Вырученные средства напрямую пойдут на помощь пострадавшим от извержения.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu xeyriyyə məqsədilə formasını hərraca çıxarıb

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