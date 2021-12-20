Роналду пожертвовал футболку с автографом для аукциона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пожертвовал футболку на благотворительный аукцион.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пожертвовал футболку на благотворительный аукцион.

Как сообщает Report, так португалец пытается помочь жителям испанского острова Пальма, входящего в состав Канарского архипелага.

19 сентября на острове началось извержение вулкана. За 88 дней были разрушены более 1 600 строений, пострадали 74 км дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек. Недавно вулкан приостановил видимую активность.

"Даже сила вулкана не сможет сравниться с Пальмой. Моя поддержка прекрасному острову", - написал Роналду на футболке сборной Португалии, переданной на благотворительность.

Вырученные средства напрямую пойдут на помощь пострадавшим от извержения.