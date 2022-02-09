Роналду повторил свой антирекорд

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов.

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов.

Как передает Report, 37-летний нападающий впервые после 2010 года не смог забить гол в пяти играх подряд.

"МЮ" в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл вничью с "Бернли" (1:1). Португалец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. Однако отметиться результативными действиями нападающий не смог.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии игрок принял участие в 19 матчах, в которых ему удалось забить восемь мячей и сделать три результативные передачи. "МЮ" с 39 очками утвердился на 5 месте после 23 игр, "Бернли" с 14 очками – на 14-м месте после 20 игр.