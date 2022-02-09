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Роналду повторил свой антирекорд

Роналду повторил свой антирекорд Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов.
Футбол
9 февраля 2022 г. 09:25
Роналду повторил свой антирекорд

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов.

Как передает Report, 37-летний нападающий впервые после 2010 года не смог забить гол в пяти играх подряд.

"МЮ" в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл вничью с "Бернли" (1:1). Португалец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. Однако отметиться результативными действиями нападающий не смог.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии игрок принял участие в 19 матчах, в которых ему удалось забить восемь мячей и сделать три результативные передачи. "МЮ" с 39 очками утвердился на 5 месте после 23 игр, "Бернли" с 14 очками – на 14-м месте после 20 игр.

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Версия на английском языке Ronaldo endures his worst goal drought since 2010
Версия на азербайджанском языке Ronaldu şəxsi antirekordunu təkrarlayıb

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