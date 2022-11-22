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Роналду после расторжения контракта с МЮ: Пришло время искать новый вызов

Роналду после расторжения контракта с МЮ: Пришло время искать новый вызов Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего.
Футбол
22 ноября 2022 г. 22:44
Роналду после расторжения контракта с МЮ: Пришло время искать новый вызов

Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в соцсети португальский нападающий Криштиану Роналду после расторжения контракта с английским клубом "Манчестер Юнайтед".

"После переговоров с "Манчестер Юнайтед" мы пришли к взаимному согласию о расторжении моего контракта. Я люблю "Юнайтед" и фанатов, которые никогда не изменятся" - добавил футболист.

Напомним, что отношению между игроком и клубом резко обострились после скандального интервью португальца, в котором он заявил о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага. Роналду сообщил, что любит "МЮ", но готов покинуть клуб.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu azarkeşlərlə vidalaşıb: "Yeni çağırış axtarmağın vaxtı çatıb"

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