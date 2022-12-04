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Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ

Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ.
Футбол
4 декабря 2022 г. 09:08
Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на статистический портал SofaScore.

Роналду получил оценку 6.37 по итогам группового этапа. В трех матчах форвард один раз поразил ворота соперников, реализовав пенальти в игре против команды Ганы.

В команду худших футболистов включили также четырех игроков сборной Катара: Мешаля Баршима, Хомама Ахмеда, Карима Будиафа и Альмоеза Али. Также в список попали костариканцы Франсиско Кальво и Оскар Дуарте, канадцы Алистер Джонстон и Тажон Бушанан, австралиец Мэтью Леки и Абдулела Аль-Мальки, представляющий Саудовскую Аравию.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu DÇ-2022-nin qrup mərhələsində ən pis oyunçuların simvolik komandasına daxil edilib

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