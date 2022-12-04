Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ.

Как передает Report , об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на статистический портал SofaScore.

Роналду получил оценку 6.37 по итогам группового этапа. В трех матчах форвард один раз поразил ворота соперников, реализовав пенальти в игре против команды Ганы.

В команду худших футболистов включили также четырех игроков сборной Катара: Мешаля Баршима, Хомама Ахмеда, Карима Будиафа и Альмоеза Али. Также в список попали костариканцы Франсиско Кальво и Оскар Дуарте, канадцы Алистер Джонстон и Тажон Бушанан, австралиец Мэтью Леки и Абдулела Аль-Мальки, представляющий Саудовскую Аравию.