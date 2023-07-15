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Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесcа 2023 года

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесcа 2023 года Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду попал Книгу рекордов Гиннеса 2023 года, став самым высокооплачиваемым спортсменом года.
Футбол
15 июля 2023 г. 04:51
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесcа 2023 года

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду попал Книгу рекордов Гиннеса 2023 года, став самым высокооплачиваемым спортсменом года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

По информации Forbes, в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года 38-летний форвард заработал $136 млн.

Эта сумма включает себя заработную плату, призовые деньги, бонусные выплаты по контракту, спонсорскую поддержку, а также финансы, полученные за участие в коммерческих мероприятиях.

В Книге рекордов Гиннеса 2022 года как самый высокооплачиваемый спортсмен года был упомянут аргентинский нападающий Лионель Месси. Его результат - $130 млн.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu Ginnesin “Rekordlar” Kitabına düşüb

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