Роналду получил предложения от двух клубов

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть туринский "Ювентус".

Как сообщает Report со ссылкой на Diario Gol, в услугах 35-летнего игрока заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед", оба клуба уже сделали ему предложение.

Возможное возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли "красные дьяволы" выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что Криштиану перешёл в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года за 117 млн евро. Контракт португальского футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в 75 млн евро.

В нынешней кампании Криштиану забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.