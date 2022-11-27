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Роналду получил еще одно предложение о переходе на $225 млн

Роналду получил еще одно предложение о переходе на $225 млн Бывший нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил щедрое предложение от команды из Саудовской Аравии "Аль-Наср".
Футбол
27 ноября 2022 г. 01:40
Роналду получил еще одно предложение о переходе на $225 млн

Бывший нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил щедрое предложение от команды из Саудовской Аравии "Аль-Наср".

Как передает Report со ссылкой на CBS Sport, саудовцы готовы предложить португальскому футболисту трехлетний контракт на 225 млн долларов.

Известно, что данный вариант - не единственный, который есть у Роналду. Он примет решение о месте продолжения карьеры после чемпионата мира в Катаре.

24 ноября сборная Португалии обыграла Гану (3:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022. Роналду в этой встрече отличился с пенальти. Благодаря этому голу он стал первым футболистом в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира. Португалец поражал ворота соперников на мировых первенствах 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

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