Роналду получил еще одно предложение о переходе на $225 млн

Бывший нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил щедрое предложение от команды из Саудовской Аравии "Аль-Наср".

Бывший нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил щедрое предложение от команды из Саудовской Аравии "Аль-Наср".

Как передает Report со ссылкой на CBS Sport , саудовцы готовы предложить португальскому футболисту трехлетний контракт на 225 млн долларов.

Известно, что данный вариант - не единственный, который есть у Роналду. Он примет решение о месте продолжения карьеры после чемпионата мира в Катаре.

24 ноября сборная Португалии обыграла Гану (3:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022. Роналду в этой встрече отличился с пенальти. Благодаря этому голу он стал первым футболистом в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира. Португалец поражал ворота соперников на мировых первенствах 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.