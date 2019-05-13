​Роналду поиздевался над ростом защитника «Ромы» Флоренци

В матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентус» произошла конфликтная ситуация между защитником хозяев Алессандро Флоренци и форвардом гостей Криштиану Роналду.

Как передает Report, инцидент случился на 59-й минуте встречи. Во время словесной перепалки португальский нападающий «старой синьоры» жестом показал оппоненту, чтобы тот замолчал, и издевательски указал на его небольшой рост.

Отметим, что португалец выше итальянца на 14 см. Рост Роналду — 187 см, Флоренци — 173 см.

В нынешнем сезоне Роналду в составе «Ювентуса» сыграл 41 матч, забил 28 мячей и сделал 13 результативных передач. На счету Флоренци на клубном уровне 36 матчей, 3 гола и 3 ассиста.