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Роналду поделился впечатлениями от пребывания в "Ювентусе"

Роналду поделился впечатлениями от пребывания в "Ювентусе" 35-летний португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после завершения второго сезона в чемпионате Италии в составе "старой синьоры"
Футбол
2 августа 2020 г. 08:20
Роналду поделился впечатлениями от пребывания в Ювентусе

35-летний португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после завершения второго сезона в чемпионате Италии в составе "старой синьоры".

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Счастлив выиграть последние два из девяти титулов Серии А с "Ювентусом"! Кому-то покажется, что это легко, но это не так! Год за годом с талантом, преданностью и усердной работой вы сможете достичь своих целей и стать лучше, чем раньше! Вперёд за третьим чемпионством!", — написал Роналду в İnstagram, сделав хэштеги "Чемпионы Италии" и "31 гол".

Напомним, что по итогам сезона Серии А «Ювентус» стал чемпионом Италии. Эта победа стала девятой подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа "старой синьоры" в национальном первенстве. Для 35-летнего Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе "Ювентуса", так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.

Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала" за 117 млн евро. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu "Yuventus"da ikinci mövsümə yekun vurdu

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