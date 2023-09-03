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Роналду поделился публикацией в честь своего 850-го гола: "Это еще не конец"

Роналду поделился публикацией в честь своего 850-го гола: "Это еще не конец" Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Instagram пост в честь победы команды над "Аль-Хазмом" и своего забитого 850-го мяча за карьеру.
Футбол
3 сентября 2023 г. 07:36
Роналду поделился публикацией в честь своего 850-го гола: Это еще не конец

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Instagram пост в честь победы команды над "Аль-Хазмом" и своего забитого 850-го мяча за карьеру.

Как передает Report, форвард отметил, что проведенная игра стала очередным "великолепным командным выступлением".

"Мы продолжаем становиться сильнее. Вперед, "Аль-Наср"! 850 голов за карьеру — и это еще не конец!" — написал он.

Роналду забил 850-й мяч в своей карьере в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Хазм" принимал "Аль-Наср". Форвард стал автором четвертого гола своей команды, поразив ворота соперника с передачи Абдулрахмана Гариба. Также на счету португальца в этом матче две голевые передачи.

По количеству голов за карьеру Роналду является рекордсменом. На его счету в клубах – 727 забитых мячей, в сборной Португалии – 123 гола.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu: “Təkmilləşməyə davam edirik”

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