 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роналду подаст в суд за статью про изнасилование

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Адвокаты нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду намерены подать в суд на журнал Spiegel за статью об изнасиловании.

    Как передает Report, по словам адвоката, он будет добиваться компенсации для своего клиента от немецкого журнала. Отмечается, что статья является «недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни».

    Заместитель главного редактора Spiegel утверждает, что журнал многократно писал адвокатам Роналду об утверждениях девушки про изнасилование перед публикацией статьи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi