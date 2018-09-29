Роналду подаст в суд за статью про изнасилование

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Адвокаты нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду намерены подать в суд на журнал Spiegel за статью об изнасиловании.

Как передает Report, по словам адвоката, он будет добиваться компенсации для своего клиента от немецкого журнала. Отмечается, что статья является «недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни».

Заместитель главного редактора Spiegel утверждает, что журнал многократно писал адвокатам Роналду об утверждениях девушки про изнасилование перед публикацией статьи.