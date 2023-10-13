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Роналду почти в два раза обойдет Месси по доходам в 2023 году

Роналду почти в два раза обойдет Месси по доходам в 2023 году Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам 2023 года заработает $260 млн.
Футбол
13 октября 2023 г. 23:49
Роналду почти в два раза обойдет Месси по доходам в 2023 году

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам 2023 года заработает $260 млн.

Как передает Report, об этом сообщает Forbes.

38-летний форвард занимает первое место по доходам в рейтинге среди профессиональных футболистов. $200 млн составляет заработок по контракту, еще $60 млн Роналду получает за участие в рекламных акциях. Следом за ним с заработком в $135 млн расположился аргентинец Лионель Месси. Третье место досталось бразильцу Неймару, который с нового сезона выступает за "Аль-Хиляль" и зарабатывает $112 млн.

В топ-5 попали также Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен» и Карим Бензема из "Аль-Иттихада".

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий во всех турнирах провел 11 матчей, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

38-летний форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

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