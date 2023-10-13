Роналду почти в два раза обойдет Месси по доходам в 2023 году

Роналду почти в два раза обойдет Месси по доходам в 2023 году

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам 2023 года заработает $260 млн.

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