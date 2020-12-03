Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" принимал киевское "Динамо". Встреча прошла на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" принимал киевское "Динамо". Встреча прошла на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Как передает Report, один из голов в составе туринского клуба забил нападающий Криштиану Роналду. Португалец забил свой 71-й домашний гол в Лиге чемпионов и обошёл рекордсмена по этому показателю, нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, у которого в активе 70 голов. Также Роналду забил 750-й гол в карьере.

"Барселона" (15) и "Ювентус" (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское "Динамо" и "Ференцварош" набрали по 1 очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.