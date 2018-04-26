Роналду побил рекорд Касильяса по количеству победных матчей в ЛЧ

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала на своём поле мадридский «Реал».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Для нападающего «сливочных» Криштиану Роналду этот победный матч стал 96-м в Лиге чемпионов. Таким образом, португальский футболист побил рекордное достижение бывшего голкипера «Реала» Икера Касильяса (ныне выступающего в «Порту» и одержавшего победу в 95 играх) по количеству побед в этом турнире. На счету Роналду 154 матча в Лиге чемпионов, в активе Касильяса — 171.