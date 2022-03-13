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Роналду побил мировой рекорд по количеству голов

Роналду побил мировой рекорд по количеству голов Футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду побил рекорд австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана по количеству голов в профессиональной карьере.
Футбол
13 марта 2022 г. 01:14
Роналду побил мировой рекорд по количеству голов

Футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду побил рекорд австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана по количеству голов в профессиональной карьере.

Как передает Report, в матче 29-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма" португальский нападающий оформил дубль. Теперь в его активе 806 мячей в карьере (691 - за клубы, 115 - за национальную команду).

Согласно многим статистическим ресурсам, в том числе Международной федерации футбола (ФИФА) и Фонду спортивной статистики (RSSSF), в активе Бицана 805 голов. При этом в Чешской футбольной ассоциации утверждают, что Бицан забил 821 мяч в официальных матчах.

Роналду на клубном уровне выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", итальянский "Ювентус". Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов. В августе Роналду вернулся в МЮ.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu qollarının sayına görə dünya rekordu qırıb

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