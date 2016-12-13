Роналду планирует выиграть Золотой мяч и в 2017 году

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, получивший приз лучшему футболисту мира по итогам 2016 года «Золотой мяч», намерен повторить свой успех в следующем году.

Как передает Report, об этом сообщает France Football.

«Для меня большая честь выиграть престижный трофей четвертый раз в карьере. Моя мечта сбылась вновь. Я очень счастлив. Никогда бы не подумал, что мне удастся сделать это четыре раза. Хотел бы поблагодарить моих одноклубников и партнеров по сборной», — сказал португалец.

Ранее 31-летний нападающий получал награду в 2008, 2013 и 2014 годах. Стоит отметить, что сам Роналду не присутствовал на церемонии вручения премии, так как улетел с «Реалом» на клубный чемпионат мира в Японию.

Всего на звание лучшего футболиста мира претендовали 30 игроков. Пока у Роналду на один трофей меньше, чем у рекордсмена — форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

В этом году завершилось сотрудничество France Football и Международной федерации футбола (ФИФА). С 2010 по 2015 год французский журнал и ФИФА вручали награду лучшему футболисту мира совместно.

France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года, у ФИФА в 1988 году появилась своя награда — «Игрок года», которая будет вручена в январе. В этом году лучшего игрока года определили журналисты и специальное жюри от журнала.

В 2016 году португалец в составе испанского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы. В 55 матчах за год Роналду забил 51 гол, а также сделал 17 результативных передач.