Роналду первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии. Португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который завоевал золотые медали чемпионатов Италии, Англии и Испании.

Как передает Report, об этом сообщает «твиттер» Squawka.

Ранее форвард трижды становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед», а также дважды выиграл золото Примеры с «Реалом».

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также отметился восемью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.