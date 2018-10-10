Роналду отверг все выдвинутые против него обвинения в изнасиловании

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду категорически отвергает все выдвинутые против него обвинения в изнасиловании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в предоставленном адвокатом спортсмена заявлении, текст которого приводит газета The Sun.

"Роналду категорически отрицает все обвинения в указанных правонарушениях, - говорится в заявлении. - Все документы, которые якобы содержат заявления Роналду и были процитированы в СМИ, являются фикцией".