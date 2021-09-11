Роналду отметил дублем возвращение в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ньюкасл Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ньюкасл Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при максимальной заполняемости трибун в 100% от общей вместимости и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Бруно Фернандеш, Джесси Лингард и Криштиану Роналду, оформивший дубль. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Хавьер Манкильо.

"Манчестер Юнайтед" набрал 10 очков в четырех играх и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ньюкасл" с одним очком располагается на 19-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 19 сентября на выезде сыграет с "Вест Хэмом", "Ньюкасл" 17 сентября примет "Лидс".