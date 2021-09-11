Роналду отметил дублем возвращение в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ньюкасл Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей забитыми мячами отметились Бруно Фернандеш, Джесси Лингард и Криштиану Роналду, оформивший дубль. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Хавьер Манкильо.
"Манчестер Юнайтед" набрал 10 очков в четырех играх и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ньюкасл" с одним очком располагается на 19-й строчке.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 19 сентября на выезде сыграет с "Вест Хэмом", "Ньюкасл" 17 сентября примет "Лидс".