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Роналду отказался участвовать в голосовании ФИФА

Роналду отказался участвовать в голосовании ФИФА Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался участвовать в голосовании Международной федерации футбола, посвященном лучшему игроку года.
Футбол
16 января 2024 г. 06:17
Роналду отказался участвовать в голосовании ФИФА

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался участвовать в голосовании Международной федерации футбола, посвященном лучшему игроку года.

Как передает Report со ссылкой на сайт организации, он должен был принять участие в опросе как капитан сборной Португалии, однако вместо него это сделал Пепе. Игрок "Порту" первое место отдал Бернарду Силве, второе - Эрлингу Холанду, третье - Виктору Осимхену.

Примечательно, что он не выбрал игрока, который в итоге победил - Лионеля Месси, нападающего сборной Аргентины и американского "Интер Майами".

При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu FİFA-nın səsverməsində iştirakdan imtina edib

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