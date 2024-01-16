Роналду отказался участвовать в голосовании ФИФА

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался участвовать в голосовании Международной федерации футбола, посвященном лучшему игроку года.

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался участвовать в голосовании Международной федерации футбола, посвященном лучшему игроку года.

Как передает Report со ссылкой на сайт организации, он должен был принять участие в опросе как капитан сборной Португалии, однако вместо него это сделал Пепе. Игрок "Порту" первое место отдал Бернарду Силве, второе - Эрлингу Холанду, третье - Виктору Осимхену.

Примечательно, что он не выбрал игрока, который в итоге победил - Лионеля Месси, нападающего сборной Аргентины и американского "Интер Майами".

При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал.