Роналду опроверг слухи о его карьере

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду назвал неуважением появившиеся в СМИ сообщения о его возможном возвращении в мадридский "Реал".

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду назвал неуважением появившиеся в СМИ сообщения о его возможном возвращении в мадридский "Реал".

Как сообщает Report, об этом Роналду написал в своем Instagram .

"Никто, кто меня знает, не знает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше разговоров и больше действий - это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию", - написал 36-летний португалец.

"Легкомысленное освещение моего будущего в СМИ является неуважением ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу – это больше, чем неуважение ко мне как к человеку и игроку", - подчеркнул Роналду,

"Моя история в "Реале" написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе Бернабеу, и это также в умах каждого фаната клуба. И помимо того, чего я достиг, я помню, что за эти девять лет у меня были отношения глубокой привязанности и уважения к "Реалу", которые я сохраняю по сей день и которые я всегда буду лелеять. Я знаю, что настоящие фанаты "Реала" будут и впредь хранить меня в своих сердцах, и они будут в моих", - отметил он.

"Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное - просто разговоры", - добавил Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец может перейти из "Ювентуса" обратно в "Реал". Однако главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти заявил, что планов вернуть Роналду – при всей любви к нему – у него нет.