О нас

Роналду определился со своим будущим

Роналду определился со своим будущим Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду определился со своим будущим.
Футбол
1 января 2025 г. 21:05
Роналду определился со своим будущим

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду определился со своим будущим.

Как передает Report, об этом сообщает португальское подразделение CNN.

По информации источника, форвард намерен решить вопрос о клубной прописке в течение января. Действующее соглашение Роналду с саудовским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25, согласно правилам Международной федерации футбола игрок может вести переговоры с другими командами с 1 января.

В 83 играх за саудовскую команду Роналду записал на свой счет 74 гола и 18 результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" занимает четвертое место, набрав 25 очков. Лидирует в чемпионате "Аль-Иттихад", имея в активе 36 баллов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ronaldo gələcəyinə aydınlıq gətirib

Другие новости из категории

Названа символическая сборная Италии по футболу в серии А
Названа символическая сборная Италии по футболу в серии А
1 января 2025 г. 17:58
Галатасарай отправил предложение ПСЖ за футболиста Милана Шкриньяра
"Галатасарай" отправил предложение ПСЖ за футболиста Милана Шкриньяра
1 января 2025 г. 15:29
Антуан Гризманн может покинуть Атлетико
Антуан Гризманн может покинуть Атлетико
1 января 2025 г. 12:30
Клуб Нефтчи расстался с венгерским футболистом Марком Тамашем
Клуб "Нефтчи" расстался с венгерским футболистом Марком Тамашем
1 января 2025 г. 11:10
Барселона может приобрести одного из ведущих полузащитников Арсенала
"Барселона" может приобрести одного из ведущих полузащитников "Арсенала"
31 декабря 2024 г. 08:42
Манчестер Юнайтед потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии по футболу
"Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии по футболу
31 декабря 2024 г. 04:24
Главный тренер Милана покидает пост
Главный тренер "Милана" покидает пост
30 декабря 2024 г. 09:21
Салах прокомментировал слухи о продлении контракта с Ливерпулем
Салах прокомментировал слухи о продлении контракта с "Ливерпулем"
30 декабря 2024 г. 08:56
Спортинг обыграл Бенфику в лиссабонском дерби
Видео"Спортинг" обыграл "Бенфику" в лиссабонском дерби
30 декабря 2024 г. 02:36
Английская Премьер-лига: Ливерпуль на выезде разгромил Вест Хэм в матче 19-го тура
Английская Премьер-лига: "Ливерпуль" на выезде разгромил "Вест Хэм" в матче 19-го тура
30 декабря 2024 г. 00:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi