Роналду обошел Пеле по количеству голов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обогнал легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов.
Как передает Report, в матче с "Удинезе" (4:1) Роналду забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах. За лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус", а также сборную Португалии, Криштиану провёл 1 032 матча.
Пеле в 812 официальных матчах забил 757 голов. Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.
В декабре 33-летний аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, забив мяч в ворота "Вальядолида" на 65-й минуте встречи, превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле - 643.