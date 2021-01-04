Роналду обошел Пеле по количеству голов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обогнал легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обогнал легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов.

Как передает Report, в матче с "Удинезе" (4:1) Роналду забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах. За лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус", а также сборную Португалии, Криштиану провёл 1 032 матча.

Пеле в 812 официальных матчах забил 757 голов. Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.

В декабре 33-летний аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, забив мяч в ворота "Вальядолида" на 65-й минуте встречи, превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле - 643.