Роналду обогнал Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.

Как сообщает Report со ссылкой на издание, последние три года лидером рейтинга был Лионель Месси.

Все цифры пересчитаны в доллары США по текущему обменному курсу и включают заработную плату (до налогообложения) за сезон 2021-2022 годов, бонусы и поощрения. Комиссия за перевод не включена.

По данным Forbes, занявший первое место Роналду заработал 125 млн долларов США. Большую часть дохода составили зарплата и бонусы - 70 млн долларов США. Еще 55 млн долларов США пришлись на рекламные кампании.

Следующие три места заняли футболисты "ПСЖ". Так, на втором месте Лионель Месси (110 млн долларов США), на третьем - Неймар (95 млн долларов США), а на четвертом - Килиан Мбаппе (43 млн долларов США).

Далее следуют Мохамед Салах (41 млн долларов США) из "Ливерпуля", Роберт Левандовски ("Бавария", 35 млн долларов США), Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", 35 млн долларов США), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 34 млн долларов США).

Замыкают ТОП-10 два футболиста "Реал Мадрида" Гарет Бейл (32 млн долларов США) и Эден Азар (29 млн долларов США).