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    Роналду обновил рекорд, забив за календарный год в ЛЧ 18 мячей

    32-летний португалец обновил свой же рекорд

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Лиги чемпионов против АПОЭЛ (6:0), передает Report.

    32-летний португалец обновил свой же рекорд, отличившись за календарный год в турнире 18 раз.

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