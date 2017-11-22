Роналду обновил рекорд, забив за календарный год в ЛЧ 18 мячей

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Лиги чемпионов против АПОЭЛ (6:0), передает Report.
32-летний португалец обновил свой же рекорд, отличившись за календарный год в турнире 18 раз.
Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Лиги чемпионов против АПОЭЛ (6:0), передает Report.
32-летний португалец обновил свой же рекорд, отличившись за календарный год в турнире 18 раз.
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