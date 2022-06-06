Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в матче со Швейцарией, который состоялся в рамках второго тура Лиги Наций.

Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в матче со Швейцарией, который состоялся в рамках второго тура Лиги Наций.

Как передает Report, форвард, который до этого не забивал на протяжении пяти матчей за Португалию подряд, забил 116-й и 117-й мячи. Такой результат стал обновлением собственного рекорда Роналду. 117 голов - это лучший результат среди всех игроков своих национальных команд. Второе место занимает бывший футболист сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 забитых мячей.

Примечательно, что в профессиональном футболе только двое игроков смогли преодолеть отметку в 100+ голов за свои национальные команды - Роналду и Даеи.