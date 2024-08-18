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Роналду не стал получать серебро Суперкубка после разгромного поражения от "Аль-Хиляля"

Роналду не стал получать серебро Суперкубка после разгромного поражения от "Аль-Хиляля" Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии.
Футбол
18 августа 2024 г. 09:19
Роналду не стал получать серебро Суперкубка после разгромного поражения от Аль-Хиляля

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

В поединке за Суперкубок "Аль-Наср" проиграл "Аль-Хилялю" со счетом 1:4. Роналду забил единственный мяч своей команды, а по ходу игры форвард публично высказывал недовольство действиями своих партнеров - в центральном круге португалец жестом показал, что они спят на поле.

После поражения Роналду отказался оставаться на церемонию награждения и сбежал с поля. При этом еще до матча нападающий нарушил важную футбольную традицию - перед выходом на поле он коснулся трофея. Эта примета у спортсменов считается несчастливой - если игрок одной команды дотронулся до трофея, то победа достанется сопернику.

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