О нас

Роналду не смог убедить де Хеа продолжить карьеру в "Аль-Насре"

Роналду не смог убедить де Хеа продолжить карьеру в "Аль-Насре" Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не смог убедить голкипера Давида де Хеа продолжить карьеру в саудовском клубе.
Футбол
24 сентября 2023 г. 03:47
Роналду не смог убедить де Хеа продолжить карьеру в Аль-Насре

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не смог убедить голкипера Давида де Хеа продолжить карьеру в саудовском клубе.

Как передает Report со ссылкой на 90min, Де Хеа очень хочет снова сыграть в Лиге чемпионов и готов дождаться открытия январского трансферного окна, чтобы принять решение о своем следующем шаге. При этом отмечается, что если де Хеа не получит хорошего предложения, голкипер рассмотрит возможность завершения карьеры.

Контракт вратаря с "Манчестер Юнайтед" истек в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. За "красных дьяволов" голкипер выступал с 2011 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ronaldu De Xeanı karyerasını “Əl Nəsr”də davam etdirməyə razı sala bilməyib

Самое читаемое

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Эрдоган встретился с Илоном Маском
Эрдоган встретился с Илоном Маском
18 сентября 2023 г. 01:18
Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести
Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести
18 сентября 2023 г. 16:11
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
19 сентября 2023 г. 14:42
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi