Роналду не смог убедить де Хеа продолжить карьеру в "Аль-Насре"

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не смог убедить голкипера Давида де Хеа продолжить карьеру в саудовском клубе.

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не смог убедить голкипера Давида де Хеа продолжить карьеру в саудовском клубе.

Как передает Report со ссылкой на 90min, Де Хеа очень хочет снова сыграть в Лиге чемпионов и готов дождаться открытия январского трансферного окна, чтобы принять решение о своем следующем шаге. При этом отмечается, что если де Хеа не получит хорошего предложения, голкипер рассмотрит возможность завершения карьеры.

Контракт вратаря с "Манчестер Юнайтед" истек в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. За "красных дьяволов" голкипер выступал с 2011 года.