​Роналду не попал в заявку "Ювентуса"

"Ювентус" на странице клуба в Твиттере опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с "Брешией".

Как передает Report, в список, состоящий из 20 футболистов, не попал нападающий туринского клуба Криштиану Роналду.

Заявка "Ювентуса": Щенсны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Уэсли, Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Оливьери.

Матч 24-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Брешия" состоится завтра, 16 февраля, на стадионе "Альянц" в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по бакинскому времени.

Туринский "Ювентус" набрал в 23 матчах 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Брешия" (16) - на предпоследнем, 19-м месте.