Роналду не попал в символическую сборную лучших игроков Премьер-лиги

Звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не был включен в число 11 избранных игроков, включенных в символическую сборную Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022.

Звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в число 11 избранных игроков, включенных в символическую сборную Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, символическую сборную лучших игроков составили журналисты портала Whoscored.

Лучшим в сезоне был признан полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне, он получил оценку 7,6. Кроме него в сборную попали защитник Жоау Канселу и хавбек Родри.

Больше всех представителей делегировал "Ливерпуль". Его в символической сборной представляют: голкипер Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Виргил ван Дейк, форварды Мохамед Салах и Садио Мане.

Оставшиеся два места получили нападающие "Тоттенхэма" Сон Хынмин и Гарри Кейн.