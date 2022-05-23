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Роналду не попал в символическую сборную лучших игроков Премьер-лиги

Роналду не попал в символическую сборную лучших игроков Премьер-лиги Звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не был включен в число 11 избранных игроков, включенных в символическую сборную Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022.
Футбол
23 мая 2022 г. 20:34
Роналду не попал в символическую сборную лучших игроков Премьер-лиги

Звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в число 11 избранных игроков, включенных в символическую сборную Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, символическую сборную лучших игроков составили журналисты портала Whoscored.

Лучшим в сезоне был признан полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне, он получил оценку 7,6. Кроме него в сборную попали защитник Жоау Канселу и хавбек Родри.

Больше всех представителей делегировал "Ливерпуль". Его в символической сборной представляют: голкипер Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Виргил ван Дейк, форварды Мохамед Салах и Садио Мане.

Оставшиеся два места получили нападающие "Тоттенхэма" Сон Хынмин и Гарри Кейн.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu Premyer Liqanın rəmzi komandasından kənarda qalıb

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