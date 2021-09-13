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Роналду назвал возвращение в МЮ лучшим решением в жизни

Роналду назвал возвращение в МЮ лучшим решением в жизни Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что возвращение в стан "красных дьяволов" - лучшее решение, которое он принимал.
Футбол
13 сентября 2021 г. 07:53
Роналду назвал возвращение в МЮ лучшим решением в жизни
Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что возвращение в стан "красных дьяволов" - лучшее решение, которое он принимал.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Goal.

"Возвращение в "Манчестер Юнайтед" - это лучшее решение, которое я принимал. Это было сделано в подходящий момент. Я хочу войти в историю, помочь МЮ добиться отличных результатов и выиграть трофеи", - сказал Роналду в интервью Telefoot.

Напомним, Криштиану уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру. За "Ювентус" нападающий играл с 2018 года. 36-летний португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский "Реал".

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Версия на английском языке Ronaldo says 'magical' to be back at Manchester United
Версия на азербайджанском языке Ronaldu qəbul etdiyi ən yaxşı qərarı açıqlayıb

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