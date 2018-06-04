Роналду нанял бывшего десантника и бойца MMA для охраны во время ЧМ-2018

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время чемпионата мира по футболу в России будет находиться под охраной бывшего десантника Нуно Марекоса и бойца MMA Гонсало Сальгадо.

Как сообщает Report, Марекос ранее служил в армии, а сейчас представляет одну из частных охранных компаний в Португалии. В свободное время он подрабатывает тореадором. Сальгадо работает в той же охранной фирме, что и Нуно. С 2006 по 2011 год он выиграл семь боев в супертяжёлом весе.

Отмечается, что Марекос и Сальгадо сопровождали Роналду во время минувшего финала Лиги чемпионов в Киеве.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией, Марокко и Ираном.