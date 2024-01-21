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Роналду может пропустить матч с "Интер Майами", где выступает Месси

Роналду может пропустить матч с "Интер Майами", где выступает Месси Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч с "Интер Майами", который запланирован на 1 февраля и пройдёт в Эр-Рияде.
Футбол
21 января 2024 г. 13:45
Роналду может пропустить матч с Интер Майами, где выступает Месси

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч с "Интер Майами", который запланирован на 1 февраля и пройдёт в Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом сообщает AS со ссылкой на Arab Sports.

По данным источника, Роналду может пропустить этот матч из-за травмы. Также под вопросом его участие в туре по Китаю.

Отметим, что Роналду в матче с "Интер Майами" может встретиться с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Ранее Роналду и Месси долгие годы играли друг против друга в чемпионате Испании, выступая за "Реал" и "Барселону" соответственно.

Напомним, 19 января Роналду был признан лучшим футболистом Ближнего Востока по итогам 2023 года, получил премию Марадоны как лучший бомбардир минувшего года, а также был признан лучшим игроком 2023 года по мнению болельщиков.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu Messinin komandasına qarşı oyunu buraxa bilər

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