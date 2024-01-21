Роналду может пропустить матч с "Интер Майами", где выступает Месси

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч с "Интер Майами", который запланирован на 1 февраля и пройдёт в Эр-Рияде.

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч с "Интер Майами", который запланирован на 1 февраля и пройдёт в Эр-Рияде.

Как передает Report , об этом сообщает AS со ссылкой на Arab Sports.

По данным источника, Роналду может пропустить этот матч из-за травмы. Также под вопросом его участие в туре по Китаю.

Отметим, что Роналду в матче с "Интер Майами" может встретиться с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Ранее Роналду и Месси долгие годы играли друг против друга в чемпионате Испании, выступая за "Реал" и "Барселону" соответственно.

Напомним, 19 января Роналду был признан лучшим футболистом Ближнего Востока по итогам 2023 года, получил премию Марадоны как лучший бомбардир минувшего года, а также был признан лучшим игроком 2023 года по мнению болельщиков.