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Роналду может покинуть "Ювентус"

Роналду может покинуть "Ювентус" Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду чувствует себя комфортно в туринской команде и настаивает на продлении контракта еще на один сезон
Футбол
4 марта 2021 г. 21:15
Роналду может покинуть Ювентус

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду чувствует себя комфортно в туринской команде и настаивает на продлении контракта еще на один сезон.

Как передает Report, его действующий договор рассчитан до 2022 года.

В "Ювентусе" пока не приняли решения по Роналду. В клубе не хотят отпускать игрока, но считают, что могут заработать на его потенциальном трансфере. А зарплата игрока в 31 миллион евро в год тяжело бьёт по финансовому положению "старой синьоры".

Будущее Роналду может повлиять на судьбу защитника Маттейса Де Лигта. Если португалец останется в клубе, то "Ювентус" будет вынужден продать 21-летнего голландца. Де Лигт - единственный, за кого можно выручить более 100 миллионов евро.

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Версия на азербайджанском языке "Yuventus" Ronaldu ilə vidalaşa bilər

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