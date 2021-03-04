Роналду может покинуть "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду чувствует себя комфортно в туринской команде и настаивает на продлении контракта еще на один сезон

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду чувствует себя комфортно в туринской команде и настаивает на продлении контракта еще на один сезон.

Как передает Report, его действующий договор рассчитан до 2022 года.

В "Ювентусе" пока не приняли решения по Роналду. В клубе не хотят отпускать игрока, но считают, что могут заработать на его потенциальном трансфере. А зарплата игрока в 31 миллион евро в год тяжело бьёт по финансовому положению "старой синьоры".

Будущее Роналду может повлиять на судьбу защитника Маттейса Де Лигта. Если португалец останется в клубе, то "Ювентус" будет вынужден продать 21-летнего голландца. Де Лигт - единственный, за кого можно выручить более 100 миллионов евро.