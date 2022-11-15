Роналду может перейти в "Баварию"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в мюнхенскую "Баварию".
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По информации источника издания, португальский форвард и его агент Хорхе Мендеш встретились с представителями мюнхенского клуба на прошлой неделе.
Сообщается, что руководство немецкого клуба заинтересовано в услугах Роналду, так как существуют опасения по поводу формы нападающего "Баварии" Садио Мане.
В своем последнем интервью португалец заявил о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.