Роналду может перейти в "Баварию"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Об этом передает Report со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника издания, португальский форвард и его агент Хорхе Мендеш встретились с представителями мюнхенского клуба на прошлой неделе.

Сообщается, что руководство немецкого клуба заинтересовано в услугах Роналду, так как существуют опасения по поводу формы нападающего "Баварии" Садио Мане.

В своем последнем интервью португалец заявил о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.