​Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда может завершить свою карьеру.

Как сообщает Report, в интервью португальскому телеканалу TVI Роналду сказал, что уже думает о завершении карьеры: "Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю… Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать".

Напомним, что португальский игрок ранее выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Реал", а также играл за "Спортинг" у себя на родине.