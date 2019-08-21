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Роналду: Может быть, закончу карьеру в следующем году

​Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда может завершить свою карьеру.

Как сообщает Report, в интервью португальскому телеканалу TVI Роналду сказал, что уже думает о завершении карьеры: "Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю… Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать".

Напомним, что португальский игрок ранее выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Реал", а также играл за "Спортинг" у себя на родине.

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