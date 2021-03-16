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Роналду: Мне нужны новые рекорды

Роналду: Мне нужны новые рекорды Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, недавно побивший рекорд результативности Пеле, выразил готовность идти к новым достижениям
Футбол
16 марта 2021 г. 06:34
Роналду: Мне нужны новые рекорды
Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, недавно побивший рекорд результативности Пеле, выразил готовность идти к новым достижениям.

Как передает Report, написал он в своем инстаграме.

"Еще больше целей нужно достичь, и я верю, мы сделаем это вместе. Голы - неотъемлемая часть меня. Я не собираюсь на этом останавливаться, и хочу поставить очередной рекорд! Я всегда хочу больше и больше. Думаю, поэтому люди часто говорят, что у меня много энергии, и что я никогда не останавливаюсь. Возможно, это правда, но это неотъемлемая часть моей жизни!" - отметил Роналду.

Напомним, на счету Пеле 767 голов в официальных матчах. Благодаря хет-трику в матче 27-го тура итальянской Серии А с "Кальяри" (3:1), Роналду дошел до отметки в 770 официальных голов за карьеру.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu: Qollar həyatımın ayrılmaz hissəsidir, mənə yeni rekordlar lazımdır

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