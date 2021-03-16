Роналду: Мне нужны новые рекорды

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, недавно побивший рекорд результативности Пеле, выразил готовность идти к новым достижениям

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, недавно побивший рекорд результативности Пеле, выразил готовность идти к новым достижениям.

Как передает Report, написал он в своем инстаграме .

"Еще больше целей нужно достичь, и я верю, мы сделаем это вместе. Голы - неотъемлемая часть меня. Я не собираюсь на этом останавливаться, и хочу поставить очередной рекорд! Я всегда хочу больше и больше. Думаю, поэтому люди часто говорят, что у меня много энергии, и что я никогда не останавливаюсь. Возможно, это правда, но это неотъемлемая часть моей жизни!" - отметил Роналду.

Напомним, на счету Пеле 767 голов в официальных матчах. Благодаря хет-трику в матче 27-го тура итальянской Серии А с "Кальяри" (3:1), Роналду дошел до отметки в 770 официальных голов за карьеру.