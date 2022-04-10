Роналду извинился перед фанатом, которому разбил телефон после матча с "Эвертоном"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в социальных сетях попросил прощения у фаната, чей телефон он разбил после встречи 32-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ) против «Эвертона» (0:1).

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в социальных сетях попросил прощения у фаната, чей телефон он разбил после встречи 32-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ) против "Эвертона" (0:1).

Как передает Report, об этом он написал в Instagram .

"В такие трудные моменты всегда сложно справляться с эмоциями. Я хочу извиниться за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого фаната на матч на "Олд Траффорд", - отметил Роналду.

"Эвертон" набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Манчестер Юнайтед" (51) - на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является "Манчестер Сити" (73).