Роналду: "Игроки сборной Португалии покидают ЧМ-2018 с высоко поднятыми головами"

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Уругваем (1:2), передает Report.

«Сейчас не время говорить о будущем тренерского штаба и игроков сборной Португалии. В любом случае команда продолжит быть одной из лучших сборных мира. У нас есть фантастическая группа молодых игроков, у которой есть амбиции и желание добиться успеха.

Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, здесь всё замечательно с точки зрения безопасности. В плане результатов всё не так, как нам хотелось, но мы покидаем ЧМ-2018 с высоко поднятыми головами.

Наша команда очень хотела победить, здорово билась. Считаю, что играли лучше, чем Уругвай, но выигрывает тот, кто забивает больше голов. Хочу поблагодарить партнеров по команде. Я очень горжусь, что являюсь капитаном национальной команды Португалии», — приводит слова Роналду Globo Esporte.