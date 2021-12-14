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Роналду и Месси вошли в список претендентов в символическую сборную ФИФА

Роналду и Месси вошли в список претендентов в символическую сборную ФИФА Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и аргентинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и вошли в список претендентов на включение в символическую сборную мира 2021 года по версии ФИ
Футбол
14 декабря 2021 г. 22:37
Роналду и Месси вошли в список претендентов в символическую сборную ФИФА

Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и аргентинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и вошли в список претендентов на включение в символическую сборную мира 2021 года по версии ФИФА.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Окончательный состав символической сборной будет определен на основе голосования международного пула журналистов, главных тренеров и капитанов сборных.

В список вошли 23 футболиста:

Вратари - Алиссон Беккер ("Ливерпуль", Англия), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия / "Пари Сен-Жермен", Франция), Эдуар Менди ("Челси", Англия);

Защитники - Давид Алаба ("Бавария", Германия / "Реал", Испания), Жорди Альба ("Барселона", Испания), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дани Алвес ("Сан-Паулу", Бразилия / "Барселона"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия), Рубен Диас ("Манчестер Сити", Англия);

Полузащитники - Серхио Бускетс, Френки де Йонг (оба - "Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоржиньо и Н'Голо Канте (оба - "Челси");

Нападающие - Карим Бензема ("Реал"), Криштиану Роналду ("Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия, Дортмунд), Роберт Левандовски ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Интер", Италия / "Челси"), Лионель Месси ("Барселона" / "Пари Сен-Жермен"), Неймар, Килиан Мбаппе (оба - "Пари Сен-Жермен").

Победители будут объявлены 17 января 2022 года на церемонии вручения наград ФИФА.

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