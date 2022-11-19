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Роналду и Месси приняли совместное участие в рекламной кампании

Роналду и Месси приняли совместное участие в рекламной кампании Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси опубликовали совместное фото с рекламной кампанией бренда Louis Vuitton.
Футбол
19 ноября 2022 г. 22:45
Роналду и Месси приняли совместное участие в рекламной кампании

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси опубликовали совместное фото с рекламной кампанией бренда Louis Vuitton.

Как передает Report, об этом футболисты сделали публикацию в соцсетях.

Отметим, что это первый случай, когда футболисты приняли совместное участие в рекламе.

Оба игрока примут участие в предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Португалии с Роналду сыграет в группе Н вместе с командами Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря). Аргентинцы с Месси находятся в группе С вместе со сборными Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).

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