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Роналду хочет сыграть на чемпионате Европы в 2024 году

Роналду хочет сыграть на чемпионате Европы в 2024 году Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что не планирует завершать карьеру в национальной команде как минимум до окончания чемпионата Европы 2024 года, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Футбол
21 сентября 2022 г. 09:50
Роналду хочет сыграть на чемпионате Европы в 2024 году

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что не планирует завершать карьеру в национальной команде как минимум до окончания чемпионата Европы 2024 года, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Я все еще чувствую мотивацию, мои амбиции высоки. Мой путь в сборной еще не закончился. У нас много качественной молодежи, а я хочу быть на Евро‑2024", - приводит слова футболиста Renascenca.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии с 117 голами в 189 матчах. Форвард выступал на европейских первенствах 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов, а также на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Во время чемпионата Европы‑2024, который пройдет в Германии, Роналду будет 39 лет.

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Версия на английском языке Ronaldo eager to play in EURO 2024
Версия на азербайджанском языке Ronaldu AVRO-2024-də oynamaq istəyir

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