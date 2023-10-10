Роналду хочет продлить контракт с "Аль-Насром" до 2027 года

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду хочет продлить контракт с саудовским клубом до 2027 года.

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду хочет продлить контракт с саудовским клубом до 2027 года.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщает журналист Али Аль-Харби.

По данным источника, легендарный форвард также планирует сыграть на чемпионате мира-2026. Отмечается, что Роналду заявил руководству клуба, что хочет продлить контракт до 2027 года.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год.

12 августа "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Хилялем" в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, он завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра". Всего на счету португальца 30 трофеев на клубном уровне.