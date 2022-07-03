О нас

Роналду хочет покинуть МЮ из-за провала клуба на трансферном рынке

Роналду хочет покинуть МЮ из-за провала клуба на трансферном рынке Нападающий Криштиану Роналду разочарован трансферной политикой "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.
Футбол
3 июля 2022 г. 13:03
Роналду хочет покинуть МЮ из-за провала клуба на трансферном рынке

Нападающий Криштиану Роналду разочарован трансферной политикой "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, именно работа МЮ на трансферном рынке является причиной желания португальца покинуть клуб. Тем не менее, 37-летний форвард доволен новым главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе клуба 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. Форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ronaldo wants to leave Manchester United due to transfer policy
Версия на азербайджанском языке Ronaldu transfer siyasətinə görə "Mançester Yunayted"i tərk etmək istəyir

Самое читаемое

Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции
Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции
27 июня 2022 г. 00:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi