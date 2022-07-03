Роналду хочет покинуть МЮ из-за провала клуба на трансферном рынке

Нападающий Криштиану Роналду разочарован трансферной политикой "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

Нападающий Криштиану Роналду разочарован трансферной политикой "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, именно работа МЮ на трансферном рынке является причиной желания португальца покинуть клуб. Тем не менее, 37-летний форвард доволен новым главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе клуба 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. Форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.