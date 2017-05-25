Роналду грозит штраф в 8 млн евро и тюремный срок за неуплату налогов

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около 8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год.

Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах.