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    Роналду грозит штраф в 8 млн евро и тюремный срок за неуплату налогов

    Роналду подозревается в проведении денег, полученных от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро  и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

    Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около 8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год.

    Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах.

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