Роналду грозит штраф в 8 млн евро и тюремный срок за неуплату налогов

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.
Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около 8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год.
Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах.
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