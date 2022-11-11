Роналду, Фернандеш и Пепе включены в заявку сборной Португалии на ЧМ-2022

Сборная Португалии назвала состав на предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре, передает Report.
Вратари: Диогу Кошта, Хосе Са, Руй Патриси.
Защитники: Диогу Дало, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Данилу Перейра, Нуну Мендеш, Пепе, Антониу Силва, Рафаэл Геррейру.
Полузащитники: Жоау Пальинья, Рубен Невеш, Матеус Нунес, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Мариу, Отавио Монтейро, Витинья, Вильям Карвалью.
Нападающие: Андре Силва, Криштиану Роналду, Гонсалу Рамос, Жоау Феликс, Рафаэл Леау, Рикарду Орта.
На групповом этапе Португалия сыграет с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".