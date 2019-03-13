Роналду догнал Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:0).

Как передает Report, благодаря этому на счету Роналду стало восемь хет-триков в Лиге чемпионов.

Он делит первое место по этому показателю с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. У их ближайших преследователей не более трёх хет-триков.

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 19 забитых мячей, а также отметился восемью результативными передачами.