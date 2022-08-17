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Роналду даст интервью, в котором расскажет всю правду о лжи в СМИ

Роналду даст интервью, в котором расскажет всю правду о лжи в СМИ Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пообещал дать интервью, в котором он расскажет всю правду.
Футбол
17 августа 2022 г. 03:04
Роналду даст интервью, в котором расскажет всю правду о лжи в СМИ

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пообещал дать интервью, в котором он расскажет всю правду.

Как сообщает Report, об этом игрок написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Они узнают правду, когда я дам интервью через несколько недель. СМИ лгут. Я записываю все новости. За последние несколько месяцев из 100 новостей только пять были правдивыми", - написал Роналду.

По информации СМИ, Роналду желает покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, поскольку недоволен тем, что команда не примет участия в Лиге чемпионов. Игрок пропустил всю межсезонную подготовку команды, СМИ сообщают, что форвард отделился от команды — обедает отдельно от других футболистов, а также выражает недовольство тренерской тактикой.

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