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Роналду признан худшим игроком матча Евро-2024 с Францией

Роналду признан худшим игроком матча Евро-2024 с Францией Журналисты издания A Bola после матча четвертьфинала чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Португалии выставили оценки португальским футболистам.
Футбол
6 июля 2024 г. 09:26
Роналду признан худшим игроком матча Евро-2024 с Францией

Журналисты издания A Bola после матча четвертьфинала чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Португалии выставили оценки португальским футболистам.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, встреча состоялась на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время футболисты также не сумели забить. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:4.

По версии A Bola, Криштиану Роналду и Жоау Феликс стали худшими игроками этого поединка. Оба футболиста получили по пять баллов из десяти. Феликс не сумел реализовать свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Лучшим игроком прошедшего поединка издание признало Нуну Мендеша.

Франция вышла в полуфинал Евро, где сразится с Испанией, которая в четвертьфинале выбила страну-хозяйку турнира — Германию.

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