Роналду бросил капитанскую повязку на поле

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на поле после незасчитанного гола в концовке матча со сборной Сербии (2:2)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на поле после незасчитанного гола в концовке матча со сборной Сербии (2:2).

Как передает Report, на 3-й минуте добавленного времени Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой чудом вытащил мяч с ленточки. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересек линию ворот, однако рефери не засчитал гол. За возмущение решением арбитра Роналду получил желтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.

В матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Сербии сыграла вничью со сборной Португалии. Встреча проходила на стадионе "Райко Митич - Црвена Звезда" в Белграде и завершилась со счетом 2:2.